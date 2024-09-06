ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕК выделила Украине 40 млн евро на энергетическую инфраструктуру

13:56
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Стране предрекают худшую зиму в истории

Еврокомиссия выделила Украине 40 миллионов евро для энергетической инфраструктуры. Такое заявление сделала в пятницу, 6 сентября, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Четыре энергоблока украинских АЭС обесточены из-за ударов по энергосистеме
Байден прохлаждается на пляже, пока Россия крушит энергетическую инфраструктуру Украины

Как отметила политик в социальных сетях, "температура скоро снизится, поэтому мы увеличиваем гуманитарную помощь нуждающимся украинцам".

Выделяемые деньги предназначаются "на ремонтные работы, электричество, отопление и жилье", цитирует сообщение фон дер Ляйен ТАСС.

Российские бойцы прежде не наносили ударов по энергетическим объектам Украины зимой, исходя из гуманных соображений. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков напомнил, что теперь речь идет о посягательстве ВСУ на территорию России, а "энергообъекты иногда прямое иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны".

В июле Украине пришлось запрашивать аварийную помощь из энергетических систем Венгрии, Польши и Словакии в вечерние часы пиковой нагрузки. Украинские чиновники предупреждали, что перед страной открывается реальная перспектива "жизни в холоде и темноте" из-за ущерба, причиненного украинской энергетике ударами ВС России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Упавшая ЛЭП
Упавшая ЛЭП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.