Стране предрекают худшую зиму в истории

Еврокомиссия выделила Украине 40 миллионов евро для энергетической инфраструктуры. Такое заявление сделала в пятницу, 6 сентября, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Как отметила политик в социальных сетях, "температура скоро снизится, поэтому мы увеличиваем гуманитарную помощь нуждающимся украинцам".

Выделяемые деньги предназначаются "на ремонтные работы, электричество, отопление и жилье", цитирует сообщение фон дер Ляйен ТАСС.

Российские бойцы прежде не наносили ударов по энергетическим объектам Украины зимой, исходя из гуманных соображений. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков напомнил, что теперь речь идет о посягательстве ВСУ на территорию России, а "энергообъекты иногда прямое иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны".

В июле Украине пришлось запрашивать аварийную помощь из энергетических систем Венгрии, Польши и Словакии в вечерние часы пиковой нагрузки. Украинские чиновники предупреждали, что перед страной открывается реальная перспектива "жизни в холоде и темноте" из-за ущерба, причиненного украинской энергетике ударами ВС России.

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