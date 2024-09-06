Telegram опроверг информацию о модерации приватных чатов

Мессенджер не менял свою политику

Telegram не менял политику модерации в отношении приватных чатов. Сообщение появилось на странице мессенджера в соцсети X.

Компания пояснила, что пользователь всегда может пожаловаться модераторам на сообщения из любой группы - это работает как пересылка. Тем не менее, приватные чаты остаются приватными.

Информация о вводе модерации приватных чатов в Telegram появились на фоне ситуации вокруг задержания сооснователя мессенджера Павла Дурова в Париже. Сообщалось об изменении политики модерации приватных чатов - планах предоставить пользователям возможность сообщать о незаконном контенте.

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