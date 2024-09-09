Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Меркурий входит в Деву

Овны

Сегодня Меркурий входит в Деву, где он силен в практичных вещах. Для представителей знака это идеальное время планирования, составления расписания, распределения обязанностей.

Тельцы

Какие творческие занятия вам нравятся? Как вы планируете проводить осенние вечера? Вы не любите терять время попусту, подумайте, что купить для своего досуга.

Близнецы

Главная планета Близнецов Меркурий входит в Деву - знак, который он считает своим домом. Вы получаете дополнительные очки и преимущества на две недели!

Раки

Меркурий поможет вам приобрести или починить машину, телефон или принтер. До 26 сентября – время практичных покупок, касающихся поездок, работы и учебы.

Львы

Вы можете использовать сентябрь для увеличения доходов или налаживания бизнеса. Проявляйте больше любопытства и, если необходимо, приступайте к обучению.

Девы

Меркурий снова входит в ваш знак - он уже делал это в июле, но потом вернулся назад. Это прекрасный шанс реализовать свои планы, купить качественные товары.

Весы

Меркурий занял предыдущий знак, приглашая вас погрузиться в себя. Будет полезно проанализировать минувший год и отметить свои успехи.

Скорпионы

Вы становитесь более социальными: вам захочется быть более активными в социальных сетях и кругу друзей. Ваш круг общения расширится, вы узнаете много интересного.

Стрельцы

Самое время становиться деловыми и серьезными! Меркурий подогреет ваши амбиции и напомнит, чего вы хотели достичь осенью – сентябрь прекрасно для этого подходит.

Козероги

Торопитесь: у вас всего две недели на поиск и покупку курсов, учебников и экспертов, у которых вы хотели бы поучиться. Сейчас благоприятный момент для того, чтобы начать.

Водолеи

Займитесь страховками, налогами, кредитами и долгами – Меркурий в Деве не даст вам ошибиться. Вы обычно не очень практичны, так что пользуйтесь силой звезд.

Рыбы

Вы сможете спокойно и продуктивно поговорить с партнером, любимым человеком или ребенком. Для вас настало время, когда собеседники отлично понимают друг друга.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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