Володин и Матвиенко проголосовали на выборах в Москве и Петербурге

Закончатся выборы в воскресенье в 21:00 по Москве

73 тысячи кандидатов и 4 тысячи избирательных кампаний. В России сегодня стартовали выборы разного уровня. Граждане голосуют за губернаторов, представителей местных парламентов и органов самоуправления - в том числе в нескольких приграничных регионах. Там повышенные меры безопасности. Несмотря на сложную обстановку, явка в этих областях высокая. В столице выбирают депутатов Мосгордумы и муниципальных собраний.

По информации Центризбиркома, выборы сегодня стартовали в 83 субъектах страны. Кампании проходят разного уровня. В 21 регионе решается, кто станет новым губернатором, в некоторых областях обновляют состав региональных парламентов, а, например, в Хакасии, Брянской и Ростовской областях определятся с депутатами Госдумы. Голосование будет проходит в течение трёх дней, единый день голосования - это воскресенье. Впрочем, многие люди не откладывают на выходные поход на избирательный участок, а уже проголосовали.

"В ряде регионов у нас уже высокая явка, например, в Курской области - почти 40%. Мы приняли в целях обеспечения безопасности все необходимые меры, в том числе, запустили досрочное голосование для того, чтобы не было скопления людей, чтобы минимизировать вот такие удары по мирному населению, избежать этого. И вот результаты - люди очень активно откликнулись, да, люди понимают, как важно в такой сложной ситуации избрать власть", - отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

Пришли на участки и многие известные люди - в том числе политики. В Санкт-Петербурге проголосовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. А в Москве на участок в Пресненском районе пришел Вячеслав Володин - спикер Госдумы. Принял участие в выборах и Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

А всего в голосовании смогут принять участие более 58 миллионов избирателей. По итогам будет замещено свыше 35 тысяч мандатов и выборных должностей. В 25 регионах вместе с традиционным голосованием применяется дистанционное электронное голосование - в шести субъектах федерации проголосовать со смартфона или планшета можно впервые.

А, например, в Москве избирателя этим уже не удивить. В столице, где выбирают депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в нескольких районах, уже проголосовало более миллиона человек. И большинство сделало это онлайн.

За всеми форматами следят общественные наблюдатели. Информация со всей страны стекается в ситуационный центр по общественному контролю. Всего аккредитовано 170 тысяч наблюдателей - и они, работая на участках, так же обязаны соблюдать закон.

"В соответствии с федеральным законом 67 статья 33 пункт 6 - наблюдатель вправе осуществлять в помещении для голосования с того места, которое определено председателем участковой избирательной комиссии, фото- и видеосъёмку. Предварительно уведомив об этом заместителя председателя участковой избирательной комиссии. Коллеги наблюдатели, надо это, конечно, выполнять! Это требование закона, это необходимо", - сказал Максим Григорьев, руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием.

Все сообщения, которые поступают от наблюдателей, дополнительно проверяют эксперты. Среди них представители рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

"Ассоциация НОМ получила 17 тысяч 296 сообщений, которые автоматически аккумулируются на карте сообщений ассоциации НОМ, и любой пользователь интернета может посмотреть и составить впечатление о ходе голосования, соблюдении всех избирательных процедур. Сразу отмечу, что наши эксперты-наблюдатели говорят о высокой явке избирателей в регионах Дальнего Востока и о том, что в регионах, где проводится дистанционное электронное голосование, тоже высокий интерес", - отметил Александр Брод, председатель Ассоциации НОМ, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Проголосовать можно до 20:00 по местному времени. А закончатся выборы в воскресенье в 21:00 по Москве. Когда закроются избирательные участки в самом западном регионе страны - Калининградской области.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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