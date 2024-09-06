Прилетевшему в Германию Зеленскому наобещали новых военных подарков

Запад продлевает агонию киевского режима

Борт Зеленского заходит в воздушное пространство Германии в сопровождении истребителей. На военной базе "Рамштайн" главаря киевского режима встречают как дорогого гостя. После долгих и продолжительных аплодисментов - сразу вступительное слово хэдлайнера. Начал - как водится - с жалоб на то, что союзники до сих пор медлят с передачей обещанного количества систем ПВО. Несмотря на то, что лишние установки у Запада имеются, настаивает Зеленский. Медлят хозяева и с поставками уже согласованных пакетов военной помощи.

Слово берет глава Пентагона: "Президент Байден сегодня объявит о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи в размере 250 миллионов долларов. Надеемся, что это позволит удовлетворить меняющиеся в зависимости от обстоятельств потребности Киева, а доставка будет осуществлена с военной скоростью".

Гостинцы обещает и Берлин. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус торжественно заявил: Германия в сотрудничестве с Данией и Нидерландами передаст Украине еще 77 танков Leopard. Но и это не все подарки с барского плеча.

"Более того, и я могу объявить об этом сегодня впервые, это новая информация. Мы поставим Украине 12 самоходных гаубиц, шесть из них в этом году и еще шесть в следующем. На общую сумму в 150 миллионов евро", - добавил Писториус.

Канада тоже не осталась в стороне - наобещала Киеву крупную партию двигателей для неуправляемых авиационных ракет, а к ним еще 1300 боеголовок. Только вот Зеленскому все мало: "Мы начали эксплуатацию F-16. Спасибо партнерам за поддержку! Самолеты сбивают ракеты и беспилотники, они правда очень эффективны, но их мало. Нам нужен гораздо более мощный парк F-16, и у меня есть предложения, которые я озвучу, когда пресса уйдет".

Вопрос с поставками большего количества F-16 для Запада - словно больная мозоль. Крушение на Украине американского истребителя, которое произошло в первый же боевой вылет, вызвало если не панику, то очевидно множество вопросов. Американские военные эксперты уверены: получилось как в известной поговорке - украинцы слишком сильно спешили сесть за штурвал, а потому доверили управление самолета недостаточно профессиональным летчикам. С этим согласны и журналисты Wall Street Journal, забывая, что обучением ВСУ занимаются инструкторы НАТО, а следовательно, они и давали на все добро.

Отдуваться за непрофессионализм своих солдат пришлось и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Во время интервью телеканалу CNN его упрекнули в том, что почему-то не все насильно мобилизованные новобранцы готовы воевать да и вообще достаточно подготовлены к бою. Главком и тут переложил ответственность на Вашингтон - мол, к неудачам на поле боя привела исключительно задержка законопроекта о военной помощи. Она и подкосила моральных дух бойцов.

"Мы делаем все возможное, чтобы не потерять Покровск. Мы усилили свою обороноспособность в этом районе. За последние 6 дней противник не продвинулся на покровском направлении ни на метр. Иными словами, наша стратегия работает", - сказал Сырский.

Однако есть вероятность, что стратегия в скором времени может дать сбой. Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Подласа с прискорбием сообщила: у минобороны Украины на данный момент нет средств на боевые выплаты для ВСУ за сентябрь. И виноват в этом тоже Вашингтон. По словам чиновника, деньги на выплаты пошли на закупку оружия, ведь США тянули с передачей военных пакетов. А без главного мотиватора в виде финансовых поощрений в ближайшее время в рядах украинских боевиков может существенно увеличиться и число дезертиров, которое и сейчас немалое. Офицеры ВСУ сетуют: исполнять приказы уже отказываются почти 30% солдат.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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