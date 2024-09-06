В Перми волонтеры спасают 17-килограммового кота Крошика

Пушистому пациенту предстоит длительная реабилитация

В этих янтарных бездонных глазах - вселенская грусть. Врачи даже говорят - депрессия. И действительно, разве это - кошачья жизнь? Все время носят на руках. Все время больно. Ни побегать, ни в лоток сходить, ни даже за ушком себе всласть почесать. Одна радость - когда добрые люди подсовывают под нос миску с диетическим кормом. Не деликатес, конечно. Зато полезно.

Крошиком это рыжее чудо назвали уже в приюте. Во-первых, потому что сразу, всей душой к нему прикипели. А во-вторых - в качестве мотивации. Здесь так говорят: из пушистого "каравая" зверю нужно сначала превратиться в "булочку". Ну, а после стать уже действительно крохой. Шутка ли - сейчас кот весит 17 килограммов!

А приключилось это с ним - по иронии судьбы - из-за большой человеческой любви. Прибился к больнице. Сердобольные медсестры расчувствовались и не прогнали - поселили в подвале. Начали кормить. Щедро и сытно - всем, чем была богата местная столовая. Макароны, сухари, котлеты. Покупали специально для Крошика и дешевые промышленные корма, которые, как известно, тоже здоровья не прибавляют. Так продолжалось месяцами, пока однажды в местный приют для животных не поступил тревожный сигнал.

"Люди, которые заметили этого кота, поняли, что кот находится в тяжелом состоянии, кот не передвигается, кот тяжело дышит, и если попытаться с ним сделать какие-то манипуляции, как-то его подвинуть или перевернуть, он начинает синеть и задыхаться", - рассказала Екатерина Каменкова, управляющая приютом для кошек.

Волонтеры приехали сразу. Выносили животное вдвоем на руках - ни в одну переноску оно не помещалось. Сразу повезли к ветеринару, опасаясь, что у нового подопечного выявят целый букет опасных заболеваний. Но предварительный вердикт всех обрадовал - кот оказался относительно здоровым.

"Были взяты общий и биохимический анализ крови, взяты кровь на гормоны. К сожалению, провести полное исследование с УЗИ и рентгеном у нас не получилось, потому что аппараты просто не пробивают его слой жира", - добавила Каменкова.

Жир решено было сжигать. Правильного питания недостаточно. Еще нужен регулярный фитнес. Каждый день - водная беговая дорожка. Казалось бы, что для кота может быть большим кошмаром? Но в том то и весь секрет. Усатые, как правило, ненавидят воду - всегда норовят вырваться из мокрой западни. Даже лишний вес движению не преграда.

Как бы Крошик ни противился, в реабилитационном центре не забывают еще об одном проверенном рецепте здоровья. Кошка, конечно, хоть и интроверт, но и ей нужен человек. Его внимание, забота и уважение.

"Мы пока что социализируемся с ним. Сотрудников реабилитационного центра он принял. Уже на нас не ругается, не шипит. Каждый день ходит с нами в ванну. И уже принял тот факт, что о нем заботятся", - говорит Марина Реснянская, реабилитационный врач.

Медики определили, что Крошику сейчас чуть больше 10 лет. Возраст уже почтенный. Но впереди если не 9 жизней, то одна уж точно. Причем - полноценная. Вот похудеет сейчас - на это уйдет около года - и волонтеры начнут искать животному новый уютный дом. С людьми, которые будут его любить, а не залюбливать.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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