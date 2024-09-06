Песков: Пусть за рубежом сами расшифровывают тон высказываний Путина про Харрис

Президент России высказался о выборах в США

Тон высказываний президента России Владимира Путина в сторону кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис пусть расшифровывают зарубежные коллеги — Москва им в этом помогать не будет. Об этом в пятницу, 6 сентября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, когда Владимира Путина "спрашивают о международных делах, он их комментирует", а тон его заявлений "должны уже пытаться осмыслить те, кому это интересно за рубежом".

Песков подчеркнул, что дела США не находятся на верхних строчках повестки дня Владимира Путина, для него главное — "наша страна, наши люди, наши граждане и забота о них", сообщает ТАСС.

Высказывание российского лидера про Харрис озадачило ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа. Он заявил, что "у меня такое чувство, что я не понимаю, как это расценить, не знаю, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу".

Между тем в Европе полагают, что рост популярности кандидата в президенты США Камалы Харрис мешает вопросу одобрения помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя последние события в предвыборной гонке в Соединенных Штатах, написал, что "Байден всё" и пожелал ему здоровья, подчеркнув, что Россия достигнет целей своей специальной военной операции.

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