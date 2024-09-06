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Кремль оценил решение Киргизии убрать "Талибан"* из списка террористов

14:40
  • пятница
  • 06 сентября 2024

В Москве понимают, чем руководствовался Бишкек

Москва с пониманием относится к решению Бишкека исключить движение "Талибан"*, признанное террористическим и запрещенное в России) из списка террористов, поскольку Киргизия и Афганистан — соседи. Такое заявление сделал в пятницу, 6 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил политик, "Киргизия весьма и весьма близка географически к Афганистану", а "соседям очень важно выстраивать отношения с де-факто властью".

Поскольку без этого выстраивать контакты невозможно, "с пониманием относимся к такой ситуации", цитирует Пескова ТАСС.

В июне Казахстан исключил движение "Талибан"* из списка террористических организаций, объяснив это тем, что с современным Афганистаном необходимо развивать долгосрочное торгово-экономическое сотрудничество, а нынешний режим установился там надолго.

Российский лидер Владимир Путин согласился с тем, что в Афганистане есть проблемы, которые всем "хорошо известны", однако призвал исходить из реалий и выстраивать отношения с реальной властью в Афганистане.

* организация, признанная террористической и запрещенная в России

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