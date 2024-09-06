Кремль оценил решение Киргизии убрать "Талибан"* из списка террористов

В Москве понимают, чем руководствовался Бишкек
Москва с пониманием относится к решению Бишкека исключить движение "Талибан"*, признанное террористическим и запрещенное в России) из списка террористов, поскольку Киргизия и Афганистан — соседи. Такое заявление сделал в пятницу, 6 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как отметил политик, "Киргизия весьма и весьма близка географически к Афганистану", а "соседям очень важно выстраивать отношения с де-факто властью".
Поскольку без этого выстраивать контакты невозможно, "с пониманием относимся к такой ситуации", цитирует Пескова ТАСС.
В июне Казахстан исключил движение "Талибан"* из списка террористических организаций, объяснив это тем, что с современным Афганистаном необходимо развивать долгосрочное торгово-экономическое сотрудничество, а нынешний режим установился там надолго.
Российский лидер Владимир Путин согласился с тем, что в Афганистане есть проблемы, которые всем "хорошо известны", однако призвал исходить из реалий и выстраивать отношения с реальной властью в Афганистане.
* организация, признанная террористической и запрещенная в РоссииВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram