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Берлин передаст Киеву 77 танков Leopard

14:30
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Германии помогут Дания и Нидерланды

Киев получит от европейских стран 77 танков Leopard 1A5. Бронированные машины поставит на Украину Германия. Заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса приводит Reuters.

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По словам немецкого министра, семь десятков танков будут поставлены на Украину как можно быстрее, Германии помогут Дания и Нидерланды. Кроме того, минобороны ФРГ передаст Киеву 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Заявление Писториуса прозвучало на встрече Украины со странами НАТО, которая проходила на американской военной базе Рамштайн. Немецкий министр подчеркнул, что в рамках совместного проекта с Данией Берлин уже поставил 58 танков подобной модификации.

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