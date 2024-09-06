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Акция по проверке уровня цифровой грамотности "ИТ-диктант" пройдет 12 сентября

14:44
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Представлены три уровня тестирований

Всероссийская образовательная акция по проверке уровня цифровой грамотности "ИТ-диктант" пройдет на платформе ит-диктант.рф 12 сентября, сообщили организаторы.

Представлены три уровня тестирований: для учащихся начальной школы, стандартное тестирование и тестирование для продвинутых пользователей. Участники смогут оценить свой уровень знаний в области информационных технологий и степень владения цифровыми компетенциями, а затем получат именной сертификат с указанием количества баллов.

В акции, стартовавшей в 2018-м, ежегодно принимает участие более 120 тысяч россиян. Абсолютный рекорд был поставлен в 2022 году (более 230 тысяч человек). 

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