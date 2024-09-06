ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский предложил Западу завершить конфликт с Россией этой осенью

14:53
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Он считает, что это поможет восстановить "надежный международный порядок"

Конфликт с Россией надо завершить предстоящей осенью. С таким предложением выступил на встрече контактной группы в формате "Рамштайн" Владимир Зеленский.

Зеленский потребовал от Запада игнорировать "красные линии" Кремля
Зеленский готовится ехать с протянутой рукой к Шольцу

Украинский лидер считает, что осеннее окончание конфликта поможет восстановить "надежный международный порядок безопасности". Способствовать завершению боевых действий, по его замыслу, должны  западные партнеры Киева.

Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия во встрече с западными коллегами на американской авиабазе Рамштайн 6 сентября. Ранее сообщалось, что президент Украины призвал союзников Киева игнорировать "красные линии" России и разрешить Киеву удары западным дальнобойным оружием по целям в глубине российской территории, передает Reuters.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.