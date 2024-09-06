Зеленский предложил Западу завершить конфликт с Россией этой осенью

Он считает, что это поможет восстановить "надежный международный порядок"

Конфликт с Россией надо завершить предстоящей осенью. С таким предложением выступил на встрече контактной группы в формате "Рамштайн" Владимир Зеленский.

Украинский лидер считает, что осеннее окончание конфликта поможет восстановить "надежный международный порядок безопасности". Способствовать завершению боевых действий, по его замыслу, должны западные партнеры Киева.

Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия во встрече с западными коллегами на американской авиабазе Рамштайн 6 сентября. Ранее сообщалось, что президент Украины призвал союзников Киева игнорировать "красные линии" России и разрешить Киеву удары западным дальнобойным оружием по целям в глубине российской территории, передает Reuters.

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