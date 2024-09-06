ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жена Стрелкова опровергла слухи о его отправке в зону СВО

15:10
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Он осужден по статье, которая не дает такой возможности

Сообщения в интернете о том, что бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин), отбывавший срок по экстремистской статье, отправлен в зону спецоперации, не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 6 сентября, рассказала его жена Мирослава Регинская.
Стрелков может отправиться из колонии на СВО

Как написала Регинская в своем Telegram-канале, "как русский офицер и патриот Игорь неоднократно заявлял о желании служить Отечеству", однако "никакой информации о возможности его отправки на фронт на данный момент нет, а его "экстремистская" статья не предполагает такой возможности".

Жена осужденного призвала критически относиться к вбрасываемым слухам.

Фейком оказались и появившиеся ранее слухи о том, что Стрелков якобы был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу. Информацию об этом опровергло Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области — региона, в котором отбывает свой срок экс-министр обороны ДНР.

На Украине между тем ставят под ружье заключенных не только мужчин, но и женщин. В августе в главном управлении коммуникаций Вооруженных сил Украины рассказали, что в рядах украинской армии несут службу 18 женщин из числа осужденных на тюремные сроки за различные преступления.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Игорь Стрелков
Игорь Стрелков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.