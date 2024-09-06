Он осужден по статье, которая не дает такой возможности

Сообщения в интернете о том, что бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин), отбывавший срок по экстремистской статье, отправлен в зону спецоперации, не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 6 сентября, рассказала его жена Мирослава Регинская.

Как написала Регинская в своем Telegram-канале, "как русский офицер и патриот Игорь неоднократно заявлял о желании служить Отечеству", однако "никакой информации о возможности его отправки на фронт на данный момент нет, а его "экстремистская" статья не предполагает такой возможности".

Жена осужденного призвала критически относиться к вбрасываемым слухам.

Фейком оказались и появившиеся ранее слухи о том, что Стрелков якобы был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу. Информацию об этом опровергло Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области — региона, в котором отбывает свой срок экс-министр обороны ДНР.

На Украине между тем ставят под ружье заключенных не только мужчин, но и женщин. В августе в главном управлении коммуникаций Вооруженных сил Украины рассказали, что в рядах украинской армии несут службу 18 женщин из числа осужденных на тюремные сроки за различные преступления.

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