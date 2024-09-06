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Иноагенту Максаковой* грозит срок за призывы спонсировать ВСУ

15:20
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Возбуждено уголовное дело

Российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшей солистки Мариинского театра и экс-депутата Госдумы Марии Максаковой* (признана в России иностранным агентом и внесена в соответствующий реестр).
ФСБ задержала двух колумбийских наемников ВСУ

Как сообщает RT, основанием для возбуждения дела стало одно из интервью Марии Максаковой*, в котором она высказывалась в поддержку украинских националистов и призывала помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Вменяемое Максаковой* преступление, согласно российскому законодательству, карается лишением свободы на срок до шести лет.

Министерство юстиции России присвоило Марии Максаковой-Игенбергс* статус иностранного агента в мае 2023 года. Это решение обусловлено тем, что экс-солистка Мариинки призывала к предоставлению вооружения Украине и к свержению государственной власти Российской Федерации. При этом Максакова* проживает за пределами России.

Тем временем сотрудники ФСБ задержали жителя Омска по подозрению в государственной измене. Он собирал фото- и видеоматериалы о деятельности одного из оборонных предприятий, а затем передавал данные украинским кураторам.

* лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр

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