Толстой: Голосование на выборах депутатов Мосгордумы проходит штатно и без нарушений

Депутат Госдумы Петр Толстой рассказал о ходе голосования на выборах депутатов Мосгордумы.

"Москвичи голосуют активно, видно, что будущий состав Московской городской думы будет тоже активный. <…> Голосование проходит спокойно, без нарушений, без каких-то конфликтов. <…> Большинство к новой форме привыкло, голосуют активно и электронно. Все проходит штатно, настроение у всех хорошее. Уверен, что в ближайшие два дня все так же будет идти хорошо", - цитирует парламентария информагентство "Москва".