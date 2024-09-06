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Толстой: Голосование на выборах депутатов Мосгордумы проходит штатно и без нарушений

15:06
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Ситуация спокойная

Депутат Госдумы Петр Толстой рассказал о ходе голосования на выборах депутатов Мосгордумы.

"Москвичи голосуют активно, видно, что будущий состав Московской городской думы будет тоже активный. <…> Голосование проходит спокойно, без нарушений, без каких-то конфликтов. <…> Большинство к новой форме привыкло, голосуют активно и электронно. Все проходит штатно, настроение у всех хорошее. Уверен, что в ближайшие два дня все так же будет идти хорошо", - цитирует парламентария информагентство "Москва".

Толстой добавил, что сам уже проголосовал через терминал электронного голосования.

С 6 по 8 сентября москвичи выбирают депутатов МГД, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Проголосовать можно очно и онлайн. 

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