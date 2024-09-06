Удары нанесены в 15 районах

ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области. Как сообщили в Минобороны, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили сосредоточения личного состава и военной техники в 15 районах.

Подразделения группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и артиллерии за сутки отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении Матвеевки и Ольговки. Кроме того, сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка и Марьевка. Противник потерял за сутки более 330 боевиков.

Всего за время боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли более 10400 военнослужащих. Также уничтожен 81 танк, 41 боевая машина пехоты, 74 бронетранспортера. Ликвидировано семь установок М142 HIMARS и пять М270 MLRS.

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