ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России ударили по резервам ВСУ под Сумами

15:21
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Удары нанесены в 15 районах

ВС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области. Как сообщили в Минобороны, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили сосредоточения личного состава и военной техники в 15 районах.

Российская авиация уничтожила резервы ВСУ в 12 пунктах Сумской области
ВКС поразили резервы семи бригад ВСУ в Сумской области

Подразделения группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и артиллерии за сутки отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении Матвеевки и Ольговки. Кроме того, сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка и Марьевка. Противник потерял за сутки более 330 боевиков.

Всего за время боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли более 10400 военнослужащих. Также уничтожен 81 танк, 41 боевая машина пехоты, 74 бронетранспортера. Ликвидировано семь установок М142 HIMARS и пять М270 MLRS.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.