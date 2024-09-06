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Харламов рассказал о фобии, которая мешает ему жить

15:25
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Артист откровенно рассказал о своем страхе

В начале лета Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук. Артисты познакомились на съемках комедийного многосерийного фильма "Гусар". Однако отношения их складывались непросто. Актеры даже расходились на какое-то время. Однако именно разлука доказала им силу чувств, в результате влюбленные оформили отношения, а потом сыграли роскошную свадьбу, на которую позвали родных и друзей.

Медовый месяц Гарик Харламов и Катерина Ковальчук провели в России. Они отправились на юг. Оказалось, что путешествия самолетами даются популярному юмористу тяжело - он боится летать. Поэтому предпочитает перемещаться на небольшие расстояния и желательно наземным транспортом.

"У нас был автотур на машине. Во-первых, за границу ездить сейчас сложно: чтобы куда-то полететь, нужно сменить тысячу самолетов, а для меня и один самолет сложно - я аэрофоб, я не летаю на самолетах, и это усложняет процесс. Ну, а во-вторых, автопробег по России — это очень романтично и очень весело. Тут на самом деле компания важна, а не куда именно ехать", - рассказал Гарик Харламов в беседе с "МК".

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