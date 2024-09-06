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Алиев: Азербайджан не станет частью антироссийской санкционной кампании

15:40
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Страна готова участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине

Азербайджан не был и не будет частью антироссийской санкционной кампании. Такое обещание дал в пятницу, 6 сентября, глава государства Ильхам Алиев.
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Как отметил политик, Азербайджан, если понадобится, готов участвовать в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Алиев напомнил, что "вместе с Россией и Украиной мы в течение 70 лет были частью СССР, мы поддерживаем разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне".

По мнению азербайджанского президента, Баку "может сыграть определенную роль в этом процессе с учетом прагматичности отношений с двумя странами", сообщает РИА Новости.

Отношения Москвы и Баку остаются крепкими и надежными. В августе российский лидер Владимир Путин побывал с государственным визитом в Азербайджане. Он подтвердил готовность оказывать Еревану и Баку содействие в выработке мирного договора, а также в делимитации и демаркации границы.

Азербайджан, в свою очередь, изъявил желание расширять сотрудничество с Россией в новых для страны форматах. Пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде объявил, что Азербайджан официально подал заявку для вступления в БРИКС.

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