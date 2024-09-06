Финский залив окрасился в ядовито-зеленый цвет

Специалисты успокоили жителей Санкт-Петербурга

Финский залив в Санкт-Петербурге окрасился в ярко-зеленый цвет. Видео волн ядовитого оттенка разошлось по соцсетям.

Запаниковавших было петербуржцев успокоили специалисты: они пояснили, что явление это сезонное. Как сообщило сообщество "Хроника Ленинградской области" во "ВКонтакте", яркий пигмент заливу придают водоросли, которые в жару активно растут и отмирают.

В кислотно-зеленый цвет воды Финского залива под Петербургом уже окрашивались в июле. Эксперты тогда также назвали причиной позеленения воды водоросли, которые массово размножились в аномальную жару.

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