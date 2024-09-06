ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Сразу поняла, что она за человек": от иноагента Максаковой отвернулась родная мать

15:51
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Оперная дива зарабатывала в России бешеные деньги

Иноагенту Марии Максаковой грозит шесть лет тюрьмы по статье УК "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". Модель, певица, ведущая Анна Калашникова не удивлена, ведь она хорошо знает, что Мария Максакова поддерживает Украину и оскорбляет российских военных. При этом ее изумляет тот факт, что когда-то оперная дива зарабатывала в России бешеные деньги.

По словам Калашниковой, Мария "как сыр в масле каталась" в России и незадолго до начала СВО снялась в нескольких ток-шоу на отечественном телевидении. По словам Калашниковой, артистка участвовала в этом за внушительное денежное вознаграждение.

"Маше платили миллионы. У нее были огромные гонорары. От одного миллиона рублей и больше за появление... Она увозила из России баснословные суммы: по нескольку миллионов за приезд", - утверждает Калашникова.

При этом, по словам Анны, Мария вела себя на съемках очень вольно, могла позволить себе опоздать, проявляла характер и капризничала. Калашникова убеждена, что иноагент Максакова жила за счет России, приезжая из Киева, где у нее толком не было работы, и зарабатывала на родине.

"Ее мама сразу поняла, что она за человек. Она же даже ей дверь не открыла, когда та в очередной свой приезд в Москву захотела с ней встретиться. Я не знаю, что с Машей происходит. Народная мудрость гласит: "Не плюй в колодец, пригодится воды напиться". Это про нее. Знаю только, что те немногочисленные люди, которые ее поддерживали во время визитов в Россию, от нее отвернулись. Потому что поняли ее сущность", - заявила Калашникова "МК".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Мария Максакова*
Мария Максакова*
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.