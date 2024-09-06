Российские бойцы продолжают спецоперацию

Совокупные потери украинских войск за минувшую неделю составили до 16215 человек. Такие данные приводит в пятницу, 6 сентября, Министерство обороны России.

Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, в зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ потеряли 3280 военнослужащих, "Запад" — свыше 3350, "Южной" — более 4725, "Центр" — до 3515, "Восток" — до 860, "Днепр" — до 485.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наша страна завершит специальную военную операцию тогда, когда добьется своих целей, поскольку нужно "застраховать наши будущие поколения", чтобы обеспечить им безопасность, предсказуемость и новую архитектуру безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем потребовал от военных союзников Киева игнорировать "красные линии", установленные Москвой. Киевский режим хочет, чтобы дальнобойные средства поражения были не только на территории Украины, но и на российской земле.

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