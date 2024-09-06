Постоянное обновление: какой Москва встречает 877-летие

В эти выходные столица отметит День города

В эти выходные Москва отметит День города - и отметит в очень теплой атмосфере. В прямом смысле слова: синоптики обещают днем июльские 26-27. Рекордным будет и число разных действ, к дню рождения города приуроченных.

Их будет более трех тысяч. На любой вкус. Для тех, кто предпочитает активный отдых, - фестиваль под названием "Все на улицу". Ну а если хочется со вкусом посидеть, в программе праздника есть "Московское чаепитие" и специальный гастрономический конкурс, который позволит вкусить все разнообразие России. На множестве площадок можно будет попробовать национальные блюда со всей страны. В эти же дни завершит свою работу и особый фестиваль-форум "Территория будущего. Москва 2030". Посетив его, можно будет увидеть, каким станет город уже через 6 лет.

Впрочем, будущее становится реальностью уже сегодня. На этой неделе, к примеру, мэр Москвы Сергей Собянин открыл "Потапово" - это первая отапливаемая наземная станция московского метро. В холодные месяцы комфорт будет обеспечиваться специальным вентиляционным оборудованием. Кстати, эта инновационная станция стала конечной для самой первой - красной - ветки столичного метро. Теперь ее протяженность больше 45 километров, и она очень облегчит жизнь 150 тысячам жителей района Коммунарка,

Заметно меньше времени на дорогу будут теперь тратить и обитатели нескольких районов Москвы и Подмосковья благодаря дороге-связке между Московским скоростным диаметром и Симферопольским шоссе.

"Построили тоннель, эстакаду, мост через реку. То есть улучшилось движение в этом районе. Речь идет о 500 тысячах жителей из пяти районов Подмосковья. Объект готов, запускаем", - сообщил Собянин.

До конца года планируется завершить строительство еще одного участка, который в перспективе свяжет МСД с трассой "Солнцево - Бутово- Варшавское шоссе". Продолжается серьезная, системная, кардинальная модернизация московских больниц. На этой же неделе мэр открыл после реконструкции лечебный корпус №2 больницы имени Вересаева - здесь уже принимают первых пациентов. А в следующем году будет реконструировано здание под женский центр здоровья и современный родильный дом.

И все это - лишь часть огромной и постоянной работы по обновлению и украшению столицы, которой в этом году исполняется 877.

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