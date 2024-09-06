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Постоянное обновление: какой Москва встречает 877-летие

22:18
  • пятница
  • 06 сентября 2024

В эти выходные столица отметит День города

В эти выходные Москва отметит День города - и отметит в очень теплой атмосфере. В прямом смысле слова: синоптики обещают днем июльские 26-27. Рекордным будет и число разных действ, к дню рождения города приуроченных.

Их будет более трех тысяч. На любой вкус. Для тех, кто предпочитает активный отдых, - фестиваль под названием "Все на улицу". Ну а если хочется со вкусом посидеть, в программе праздника есть "Московское чаепитие" и специальный гастрономический конкурс, который позволит вкусить все разнообразие России. На множестве площадок можно будет попробовать национальные блюда со всей страны. В эти же дни завершит свою работу и особый фестиваль-форум "Территория будущего. Москва 2030". Посетив его, можно будет увидеть, каким станет город уже через 6 лет.

Впрочем, будущее становится реальностью уже сегодня. На этой неделе, к примеру, мэр Москвы Сергей Собянин открыл "Потапово" - это первая отапливаемая наземная станция московского метро. В холодные месяцы комфорт будет обеспечиваться специальным вентиляционным оборудованием. Кстати, эта инновационная станция стала конечной для самой первой - красной - ветки столичного метро. Теперь ее протяженность больше 45 километров, и она очень облегчит жизнь 150 тысячам жителей района Коммунарка,

Заметно меньше времени на дорогу будут теперь тратить и обитатели нескольких районов Москвы и Подмосковья благодаря дороге-связке между Московским скоростным диаметром и Симферопольским шоссе.

"Построили тоннель, эстакаду, мост через реку. То есть улучшилось движение в этом районе. Речь идет о 500 тысячах жителей из пяти районов Подмосковья. Объект готов, запускаем", - сообщил Собянин.

До конца года планируется завершить строительство еще одного участка, который в перспективе свяжет МСД с трассой "Солнцево - Бутово- Варшавское шоссе". Продолжается серьезная, системная, кардинальная модернизация московских больниц. На этой же неделе мэр открыл после реконструкции лечебный корпус №2 больницы имени Вересаева - здесь уже принимают первых пациентов. А в следующем году будет реконструировано здание под женский центр здоровья и современный родильный дом.

И все это - лишь часть огромной и постоянной работы по обновлению и украшению столицы, которой в этом году исполняется 877.

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Пассажиры метро
Пассажиры метро
Открытие станции метро "Потапово"
Открытие станции метро "Потапово"
Новая транспортная развязка
Новая транспортная развязка
Открытие новой транспортной развязки
Открытие новой транспортной развязки
Сергей Собянин открыл обновленный лечебный корпус ГКБ имени Вересаева
Сергей Собянин открыл обновленный лечебный корпус ГКБ имени Вересаева
Корпус больницы им. Вересаева
Корпус больницы им. Вересаева
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