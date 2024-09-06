Больной человек Европы: что происходит с Германией

Подведены итоги местных выборов

Утром 5 сентября в центре Мюнхена рядом с генконсульством Израиля мужчина, вооруженный винтовкой, открыл огонь по полицейским. Никто из стражей порядка не пострадал, а вот стрелок умер от полученных ранений. Полиция Германии инцидент назвала терактом, а террористом оказался 18 летний гражданин Австрии с боснийскими корнями, который с 2023 года объявлен в розыск по подозрению в членстве в террористической организации ИГИЛ, запрещенной в России. Мотив преступника пока не оглашается, ведется следствие. Но немецкая пресса сходится во мнении, что теракт неслучайно произошел именно в этот день.

"Инцидент приходится на годовщину убийства на Олимпийских играх 1972 года: именно тогда палестинские террористы убили одиннадцать израильских спортсменов в Мюнхене", - пишет Bild.

"Многочисленные нападения террористов в последние дни и недели просто заставляет федеральное правительство переосмыслить ситуацию. И я не хочу признавать, что федеральная политика не гарантирует защиту интересов граждан", - сказал Дитер Райтер, мэр Мюнхена.

Германия действительно неожиданно превратилась из самой благополучной в одну из самых небезопасных стран Европы. Террористические акты уже происходят как по расписанию - раз в месяц. Так, буквально 23 августа в городе Золинген во время праздничного фестиваля 26-летний сириец-радикальный исламист ножом убил трех человек и ранил восьмерых. В Германию он прибыл в 2022 году как беженец, но в убежище ему отказали, и он просто затерялся в стране. Террористическая организация ИГИЛ буквально на следующий день после поножовщины взяла ответственность за преступление на себя. В ответ министр внутренних дел Германии пообещала ввести строгие ограничения на ношение ножей в общественных местах.

В очередной раз немецкая власть подтвердила свою недееспособность. Поэтому неудивительно, что на региональных выборах в Восточной Германии народ проголосовал так, что итоги теперь называют исключительно политическим землетрясением.

"Мы не хотим, чтобы в Восточной Германии, особенно в Тюрингии и Саксонии, сложилась ситуация подобная той, что сложилась в Золингене и других недавних местах нападений. Это то, чего боятся избиратели, и это не просто воображаемый страх, как часто пишут", - заявил Тино Хрупалла, лидер партии "Альтернатива для Германии".

И он не преувеличивает. В минувшие выходные на региональных выборах с рекордной явкой избиратели впервые в послевоенной истории Германии большинство голосов отдали крайне правой партии. Да, победа завоевана всего лишь в одной из земель, но это точно не случайность. Ведь правящие партии ведут целенаправленною войну с АДГ – на официальном уровне ее членов называют фашистами и экстремистами и регулярно выводят на улицы протестующих. Но вот что удивительно: митинги дают обратный результат, и по статистике среди электората до 30 лет каждый пятый готов голосовать именно за АДГ.

В Тюрингии несистемная партия заняла первое место, причем с колоссальным отрывом от христианских демократов в 9 процентов. А в Саксонии АДГ на втором месте, уступив, ХДС всего 1 процент. Замкнула же тройку лидеров молодая партия Сары Вагенкнехт – действующая власть ее тоже записала в радикалы и агенты Кремля. Ну а партия канцлера Германии Олафа Шольца и в Тюрингии, и в Саксонии набрала символические проценты, причем голосов так мало, что в местных парламентах эта партия уже больше ничего не сможет решать самостоятельно.

"Канцлеру Олафу Шольцу следует осознать последствия и вместе со своими партнёрами по коалиции собрать чемоданы и освободить место. Избиратели хотят другого правительства и другой политики", - указала Алис Вайдель, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии".

"Результаты выборов, конечно, являются признаком того, насколько люди недовольны. Например, в сельской местности больше ничего не работает. Автобусы не ходят, почтовые отделения закрываются, врачи увольняются. И есть большое недовольство федеральной политикой. Людей волнуют вопросы войны и мира. Две трети выступают против планов США разметить ракеты. Подавляющее большинство хочет, чтобы конец украинскому конфликту был положен дипломатическим путем", - подчеркнула Сара Вагенкнехт, глава партии "Союз Сары Вагенкнехт".

Олаф Шольц первый раз прокомментировал результаты провальных выборов на востоке Германии лишь спустя три дня. На встрече с гражданами провал своей политики он не признал, а победу несистемных партий объяснил их популистскими лозунгами. То есть, оказывается, вся проблема в эффективном популизме, а не в неэффективной работе Шольца. Возможно, канцлеру стоит всё же приехать, например, на завод "Фольксваген" и поговорить с рабочими, которым на этой неделе впервые за 87-летнюю историю предприятия объявили о закрытии заводов в Германии. Немецкие автомобили – некогда синоним знака качества – сегодня не востребованы, не выдерживают конкуренции с Китаем и Америкой.

"Фольксваген" – это всего лишь очередная жертва глобальной деиндустриализации Германии. Уже несколько лет от некогда экономического локомотива Европы массово бегут крупнейшие промышленный предприятия. Концерн держался до последнего и даже пытался следовать навязываемой правительством "зеленой" повестке, в надежде на поддержку вложил миллиарды в переоборудование, но поддержку не получил – в бюджете Германии неожиданно образовался такой дефицит, что о "зеленых" проектах правительство пока предпочитает просто не думать. Вот и Шольц заявил, что государство не должно вмешиваться в дела компании.

"Фольксваген" олицетворяет проблемы Германии как промышленного центра. Германия является больным человеком Европы. Правительство не предлагает лекарства, а только какие-то полумеры, от которых больному ни холодно, ни жарко. А необходимы работающие решения", - высказалась Гитта Коннеман, спикер ХДС по экономике.

Первый раз "больным человеком Европы" Германию назвал авторитетный деловой журнал Economist еще в 1999 году. Но канцлер Герхард Шредер смог провести такие реформы, которые вылечили страну. А вот у Шольца повторить такой подвиг уже точно не получится, да он и не пытается.

"Этого канцлера когда-то назовут могильщиком европейской экономики, немецкого народа. Это же надо умудриться за два года уничтожить ведущую экономику европейского союза. Процесс необратим, и он, скорее всего, закончится большим социальным взрывом на территории Германии. И все это передастся на Европейский союз", - предположил Вальдемар Гердт, экс-депутат парламента Германии.

Пока же Европейский союз делает вид, что не понимает причину болезни Германии. Правящая власть будто забыла, что конкурентоспособной немецкая экономика была лишь потому, что получала дешевый российский газ. Только вот Америку это не устраивало. Поэтому случилось нечто загадочное – подрыв газопроводов "Северный поток". Загадку Германия до сих пор не разгадала. Точнее, диверсанта вроде бы смогли вычислить. Утверждают, что это украинский инструктор по дайвингу Владимир Журавлев. Но когда полиция уже вышла на его след, он сбежал в Польшу и, что удивительно, получил там защиту. Берлину его не выдали, Варшава сослалась на какие-то проблемы с ордером на арест. А немецкие журналисты выяснили, что поляки еще и помогли международному преступнику вернуться на Украину.

На расследования немецких журналистов молниеносно и жестко отреагировал польский премьер-министр Дональд Туск, он публично приказал Германии закрыть рот. То есть Польша над Германией откровенно издевается. А Берлин в ответ, как и приказали, промолчал. Если верить утечкам, Германия боится обострять отношения. Но в итоге складывается впечатление, что Шольц и правящая светофорная коалиция намеренно пытаются уничтожить свою страну. И немцы, похоже, устали терпеть этот беспредел. По крайней мере, Восточная Германия явно дает понять, что не согласна жить под диктовку Запада. Только вот мнение Востока западный Берлин, как обычно, предпочтет проигнорировать.

"Сейчас все объединятся, забудут про все свои зеленые фиговые листочки, красные идеалы и прочее, чтобы создать какую-то правительственную коалицию, которая будет являться недееспособной. Каждый из них вынужден будет отказаться от своих идеалов, и ничего хорошего от этого нет", - добавил Гердт.

Причем, кажется, объединяться правящая коалиция намерена без Олафа Шольца. Дело в том, что недовольство канцлером нарастает уже и непосредственно среди его однопартийцев. 22 сентября земельные выборы пройдут в Бранденбурге, и источники из СДПГ по секрету рассказали журналистам, что в случае проигрыша канцлера попытаются отправить в отставку, чтобы поднять рейтинг партии, который упал до минимальных значений, и сохранить места в парламенте. Так что, похоже, у немецкого лидера ситуация складывается один в один как у его американского друга Джо Байдена. Странно лишь то, что Шольц не учится на чужих ошибках.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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