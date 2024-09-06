Жестко, но справедливо: кем был Иван Грозный и каково его значение для России

Он оставил своим наследникам богатую и обширную державу с мощнейшей в мире армией и полной казной

Первый в России памятник Ивану Грозному появился только в 2016 году - в Орле. Причем жители долго спорили, в каком месте и нужно ли вообще устанавливать монумент царю, благодаря которому, собственно, и появился их город. Всего же за время его правления были основаны десятки городов и 60 монастырей, построены 40 златоглавых храмов.

Но, помимо Орла, памятник Ивану Грозному сегодня есть еще только в Александрове Владимирской области и небольшая скульптура в Чебоксарах.

"Как любой исторический персонаж, Иван Грозный - сложная личность, неоднозначная фигура. Но прежде всего мы, конечно, должны ценить тот безусловный вклад, который он привнес в развитие нашей страны. И фактически после Ивана III, после Василия III именно Иван Грозный окончательно формирует единое Русское государство, централизованное государство. И задает географические формы необъятной евроазиатской страны, которые существуют и до настоящего времени", - объяснил Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета.

Иван IV Рюрикович родился в 1530 году. С 1533 - великий князь Московский и всея Руси, с 1547 - первый венчаный царь всея Руси. За время правления Иван Грозный, получив в наследство лишь несколько княжеств, увеличил территорию страны более чем в два раза. Русь приросла Приуральем, Казанским, Астраханским и Сибирским ханствами. Население увеличилось с 4 до 8 миллионов человек.

"Иван Грозный отстоял суверенитет и независимость нашей страны. Он заложил основы вектора движения России, в том числе и на Западе. Там всегда существовали ордена, которые были настроены против России", - отметил Ярослав Листов, председатель Независимого исторического общества.

И не только ордена, но и государства. Однако Грозному удалось показать Западу, что его движение на восток обойдется очень дорого. При этом Иван IV воевал, защищая рубежи страны, но задолго до Петра I начал крупные реформы в государстве.

"Очень важную роль Иван Грозный сыграл в формировании институциональных основ русской государственности. Первый момент - это фактическое создание Земского собора. Это создание той формы государственности, при которой царь советуется с избранным земством, народом, с избранными представителями. Принято соборное уложение - свод законов. Наконец, Иван Грозный провел земскую реформу. Создал систему выборных органов местного самоуправления - земских и губных старост и других выборных лиц на территории нашей страны", - продолжает Шаповалов.

Исторические источники свидетельствуют - Иван Грозный писал стихи и музыку, играл в шахматы. А для народа ввел всеобщее начальное образование. Основал книгопечатание, открыл две типографии. Создал государственную почту и сеть из 300 почтовых станций. А указ царя о мерах противопожарной защиты в городах - это, по сути первый шаг к созданию пожарной охраны.

Так почему в представлении многих Иван IV был и остается Грозным?

"К сожалению, в публицистической, в художественной литературе по-прежнему существуют образы и мифы, навеянные гонкой за сенсацией. Им гораздо интереснее рассказывать о том, скольких людей Иван Грозный уничтожил, создавать некий образ демона российской истории, чем реально исследовать. Поэтому, наверное, в этом плане требуется такой, я бы сказал, ребрендинг Ивана Грозного. Потому что надо учитывать не просто саму историческую личность, но и тот исторический контекст, в котором она существовала", - говорит Листов.

В русском языке слово "грозный" означает не только страшный, но и всемогущий, сильный, правящий жестко, но справедливо. А вот в английском или французском свободы трактований практически нет. Что "террибл", что "террибль" для западного человека звучит однозначно - "ужасный". Таким и пытались представить Ивана IV его зарубежные современники.

"Именно они сыграли роль в создании образа жестокого тирана, убийцы. И ясно почему. Рождающееся русское государство, мощное, сильное государство, сразу стало оппонентом Запада. Россия не отказалась от своих цивилизационных основ, в том числе религиозных - православия. Не отказалась от своего суверенитета. И в последующем, когда началась Ливонская война, в которой, фактически, коллективный Запад противостоял России, именно в этот момент времени начинают формироваться мифы, антироссийские мифы на Западе", - указал Шаповалов.

Одни из главных - опричнина и массовые казни по приказу Ивана Грозного бояр, князей и простых граждан. Всего - пять тысяч человек, подсчитали историки. С одной стороны, намного больше, чем при его отце и деде. Но для сравнения - в тот же исторический период только за одну Варфоломеевскую ночь во Франции убили 30 тысяч гугеннотов. А в Нидерландах жетвами охоты на ведьм стали 70 тысяч женщин. Кого же казнил Иван Грозный? Грабителей, казнокрадов и предателей. В 1566-67 годах были перехвачены письма, которые польский король Сигизмунд и гетман литовский писали представителям знати из окружения русского царя. Так был вскрыт заговор с целью убийства Грозного и возведения на трон лояльного польской власти князя Владимира Старицкого. В заговоре участвовали руководитель боярской думы Иван Челядин-Федоров, князья Ростовские, Куракин-Булгачев, Бельский и другие.

Пощады предателям никогда не было ни на Востоке, ни на Западе. Вот только там им либо вонзали кинжал в спину, либо подсыпали яд. А на Руси заговорщиков судил суд Боярской думы. Причем, некоторые из якобы казненных Иваном Грозным князей и вовсе на самом деле потом здравствовали. Мария Старицкая, которую отравили, задушили и утопили, год спустя стала женой датского принца Магнуса. А князь Михаил Воротынский, и вовсе казненный дважды, после второй казни составил первый в истории Устав пограничной службы.

"Этот образ сформирован в значительной степени противником Ивана Грозного князем Андреем Курбским, который стал предателем, переметнулся на сторону врага и сыграл важную роль в информационной борьбе против нашей страны", - отметил Шаповалов.

Английский дипломат Джером Горсей, посещавший Россию, написал целых три сочинения, правды в которых немного. Зато подробно описывается мифическая новгородская резня, в которой погибли 700 тысяч человек. Вот только население города тогда составляло лишь 30 тысяч. Да и вряд ли после случившегося Грозный перевез бы в Новгород свою семью и царскую казну.

Еще один известный миф - царь убил своего сына. Известен и автор - папский легат в Восточной Европе и первый иезуит, побывавший в Москве, - Антонио Поссевино. Впрочем, еще в 17 веке его лжесвидетельство опроверг современник Грозного и автор книги о русском государстве Жак Маржерет: "Ходит слух, что старшего сына он убил своей собственной рукой, что произошло иначе, так как, хотя он и ударил его концом жезла и он был ранен ударом, но умер он не от этого, а некоторое время спустя, в путешествии на богомолье".

В 1963 году ученые вскрыли гробницы в Архангельском соборе московского Кремля, в том числе Ивана Грозного и его сына. Следов серьезного удара или ранения на черепе царевича не обнаружили. Зато в останках отца и сына нашли повышенное содержание ртути, что косвенно может свидетельствовать в пользу одной из версий, что Грозный был отравлен. Хотя в то время ртуть входила и в лечебные снадобья.

Одновременно антрополог Михаил Герасимов восстановил по своей уникальной методике образ царя: "Лицо властное, сильное, безусловно умного человека. Но жесткое, неприятное, с брезгливой гримасой губ, вислым носом, массивным подбородком. Восстановленный волосяной покров, несомненно, смягчает весь облик. Воспроизведенный по черепу портрет в общем перекликается со всеми данными о внешности Ивана lV. В нем нет ничего неожиданного".

Иван Грозный прожил 53 года. По мнению ученых, в расцвете сил он был высоким крепким мужчиной, не употреблял алкоголь. Но в конце жизни уже тяжело болел, вероятно, был частично парализован и испытывал сильные боли. Именно этим может объясняться выражение его лица и частично жестокие методы правления. Одновременно историки приводят и факты из детства Ивана IV. В три года он потерял отца, а став престолонаследником, долгое время наблюдал борьбу за власть боярских кланов, издевательства над матерью, которая умерла, когда мальчику было восемь лет. Вероятно, ее отравили. Досталось и царевичу.

В течение жизни Иван Грозный не раз вспоминал ужас, который пережил, когда разъяренная толпа рвалась в его покои во время московского бунта 1547 года. Подавить его удалось с большим трудом. В тот же год Иван был венчан на царство и правил долгих 37 лет - второй результат среди российских монархов. Характер и методы правления его и сейчас вызывают споры. Но большинство историков сходятся во мнении: грозный для врагов, для своей страны он стал по-настоящему великим государем, которым правил на благо России - жестко, но справедливо.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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