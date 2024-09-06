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Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах депутатов МГД

16:15
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Выборы проходят в 84 субъектах Российской Федерации

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах депутатов Мосгордумы. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В общей сложности в ходе выборов должны быть распределены 35 тысяч мандатов в органах государственной власти и местного самоуправления.

"Уверен, что граждане России примут активное участие в начавшемся сегодня голосовании", - заявил Медведев.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой рассказал о ходе голосования на выборах депутатов Мосгордумы. По его словам, москвичи голосуют активно, а сам процесс проходит спокойно, без нарушений, без каких-либо конфликтов. Толстой добавил, что сам уже проголосовал через терминал электронного голосования.

Более миллиона москвичей уже приняли участие в голосовании на выборах депутатов Мосгордумы. Это свежие данные от Общественного штаба. Голосование будет продолжаться в течение трех дней: с 6 по 8 сентября. Большинство горожан решили сделать свой выбор электронно.

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Дмитрий Медведев голосует онлайн
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