Певице-иноагенту Монеточке грозит тюремный срок

На певицу завели уголовное дело

Уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента завели на певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова). Дело в том, что артистка, признанная иноагентом и дважды за год привлекавшаяся к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, продолжила распространять материалы без соответствующих указаний, передает РИА Новости.

В итоге теперь артистке грозит штраф до 300 тысяч рублей или два года тюрьмы.

Напомним, что уже несколько лет как певица живет в Литве. В 2022 году артистка вместе с супругом, музыкантом и продюсером Витей Исаевым, покинула Россию. В августе того же года иноагент Монеточка стала матерью, родив дочь Нину. А в начале 2024 года у пары появился на свет сын Петр.

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