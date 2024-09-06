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Московская система электронного голосования успешно отразила 39 DDOS-атак

16:37
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Уже сделали свой выбор около 1,4 миллиона человек

Все DDOS-атаки на систему ДЭГ в Москве успешно отражены и не оказали влияния на ход голосования, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

Также, по словам председателя Московской городской избирательной комиссии Ольги Кирилловой, уже проголосовали около 1,4 миллиона человек, большая часть из них предпочли сделать свой выбор онлайн или на участках при помощи терминалов электронного голосования.

К слову, уже проголосовал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он сделал это онлайн. Об этом рассказал сам Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В общей сложности в ходе выборов должны быть распределены 35 тысяч мандатов в органах государственной власти и местного самоуправления.

По информации Центризбиркома, выборы сегодня стартовали в 83 субъектах страны. Кампании проходят разного уровня. В 21 регионе решается, кто станет новым губернатором, в некоторых областях обновляют состав региональных парламентов, а, например, в Хакасии, Брянской и Ростовской областях определятся с депутатами Госдумы. Голосование будет проходит в течение трёх дней, единый день голосования - это воскресенье, 8 сентября.

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