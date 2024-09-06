Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы онлайн

Система электронного голосования работает штатно

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы.

"Не первый год делаю это через mos.ru. Убедился, что система электронного голосования работает штатно", - написал глава города в Telegram.

Он добавил, что москвичи также выбирают муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.

"Проголосовать онлайн можно до 20:00 8 сентября. Участки работают сегодня и в выходные дни с 8:00 до 20:00", - напомнил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram