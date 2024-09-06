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Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы онлайн

16:45
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Система электронного голосования работает штатно

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы.

"Не первый год делаю это через mos.ru. Убедился, что система электронного голосования работает штатно", - написал глава города в Telegram.

Он добавил, что москвичи также выбирают муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.

"Проголосовать онлайн можно до 20:00 8 сентября. Участки работают сегодня и в выходные дни с 8:00 до 20:00", - напомнил мэр.

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