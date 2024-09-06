ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сын объяснил, почему не хочет заниматься с Дианой Гурцкаи

18:02
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Наследник певицы дал интервью

Диана Гурцкая постепенно восстанавливается после страшной потери. Напомним, ее муж Петр Кучеренко скоропостижно скончался, возвращаясь из командировки на Кубу. В то страшное время певицу поддерживали брат Роберт и сын Константин. Кроме того отдушину артистка нашла в музыке.

Вот и сейчас Диана Гурцкая продолжает выходить на сцену после небольшого перерыва, связанного с личным горем. Недавно артистка отметилась в Кремле, причем пела она вместе с сыном. Однако 17-летний парень в беседе с журналистами признался, что не уверен в желании идти по стопам именитой матери.

"Мама мне помогает и постоянно хочет, чтобы я с ней позанимался музыкой. А я не хочу. Стесняюсь", - со смехом признался Константин.

При этом, отметил юноша, ему никогда не мешал тот факт, что его мать знаменитая артистка.

"Я об этом даже никогда не думал. Для меня она в первую очередь мама. Одноклассники, конечно, знали, чей я сын. Но у нас никогда эта тема особо не обсуждалась. Для них я просто Костя", - сообщил сын Дианы Гурцкаи в разговоре с "МК".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Диана Гурцкая с сыном Константином
Диана Гурцкая с сыном Константином
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.