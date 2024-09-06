Сын объяснил, почему не хочет заниматься с Дианой Гурцкаи

Наследник певицы дал интервью

Диана Гурцкая постепенно восстанавливается после страшной потери. Напомним, ее муж Петр Кучеренко скоропостижно скончался, возвращаясь из командировки на Кубу. В то страшное время певицу поддерживали брат Роберт и сын Константин. Кроме того отдушину артистка нашла в музыке.

Вот и сейчас Диана Гурцкая продолжает выходить на сцену после небольшого перерыва, связанного с личным горем. Недавно артистка отметилась в Кремле, причем пела она вместе с сыном. Однако 17-летний парень в беседе с журналистами признался, что не уверен в желании идти по стопам именитой матери.

"Мама мне помогает и постоянно хочет, чтобы я с ней позанимался музыкой. А я не хочу. Стесняюсь", - со смехом признался Константин.

При этом, отметил юноша, ему никогда не мешал тот факт, что его мать знаменитая артистка.

"Я об этом даже никогда не думал. Для меня она в первую очередь мама. Одноклассники, конечно, знали, чей я сын. Но у нас никогда эта тема особо не обсуждалась. Для них я просто Костя", - сообщил сын Дианы Гурцкаи в разговоре с "МК".

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