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Около 1,5 млн человек проголосовали на выборах в Мосгордуму

17:21
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Подведен предварительный итог

Около 1,5 млн человек проголосовали на выборах депутатов в Москве, голосование продолжается в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

"Напомню, что горожанам доступны все способы голосования: онлайн и на участках, где они смогут проголосовать с помощью терминалов электронного голосования или бумажным бюллетенем", – заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тоже проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Он рассказал, что сделал это онлайн.

"Проголосовать онлайн можно до 20:00 8 сентября. Участки работают сегодня и в выходные дни с 8:00 до 20:00", - напомнил мэр.

Нововведение этого года - в столице на участках может проголосовать только тот, кто до 2 сентября подал заявление на избирательном участке. Все пункты для голосования соответствуют избирательным стандартам: видеонаблюдение, использование технических средств подсчета голосов. В основном, в столице избиратели предпочитают электронное голосование. Система электронного голосования в столице отлично работает.

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