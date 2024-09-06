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Антон Шкаплеров: ДЭГ является наиболее удобным способом голосования

17:43
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Выборы проходят с 6 по 8 сентября

Своими впечатлениями от выборов в Мосгордуму поделился летчик-космонавт, кандидат технических наук Антон Шкаплеров. По его мнению, удобно голосовать дистанционно онлайн.

"Не всегда есть возможность у человека даже в эти три дня посетить избирательный участок, у людей есть различные планы, командировки. Но посредством электронного голосования человек может изъявить свое желание и придя на участок", - рассуждает Шкаплеров.

Он признался, что сам дважды голосовал за президента России, находясь на орбите.

Напомним, в столице в этом году выбирают депутатов Московской городской Думы и муниципальных образований в девяти округах. Кандидаты в депутаты Мосгордумы VIII созыва от семи политических партий – Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия – За правду, Коммунисты России, Зеленые, ЛДПР, Новые люди – и самовыдвиженцы претендуют на 45 мест в столичном парламенте. По одному на каждый избирательный округ. На против имени одного кандидата в графе нужно поставить отметку.

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