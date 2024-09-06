В России назвали новых иноагентов

Минюст обнародовал список имен

Сегодня, 6 сентября, в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены активистка Залина Маршенкулова, бывший депутат Госдумы Аркадий Янковский, координатор движения "Голос" Давид Канкия, активист Александр Савельев.

Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью "Данное сообщение", сообщается на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что иноагенту Монеточке (настоящее имя Елизавета Гырдымова) грозит тюремный срок. На артистку завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

Певица, дважды за год привлекавшаяся к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, продолжила распространять материалы без соответствующих указаний. В итоге теперь ей грозит либо штраф до 300 тысяч рублей, либо два года тюрьмы.

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