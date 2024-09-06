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Алексей Шапошников: Выборы в Мосгордуму проходят в соответствии с московским стандартом голосования

18:19
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Оценка, по его словам, как всегда, великолепна

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что Москва более десяти лет назад задала стандарт московских выборов. Каждые выборы, каждый электоральный цикл этот стандарт не только подтверждается, но и улучшается, заявил он.

"Это видно по тем подразделениям, которые появлялись в Общественном штабе на протяжении вот этих десяти лет. Мы начинали десять лет назад просто с зала видеонаблюдения, группы разбора и пресс-центра. Сейчас видеоцентр, группы разбора, группа быстрого реагирования, пресс-центр, группа наблюдения за электронными выборами и прочее, прочее, прочее. Плюс большой штаб наблюдателей Общественного штаба, который непосредственно находится на самих участковых избирательных комиссиях", - сообщил Шапошников.

Напомним, сегодня, 6 сентября, в России стартовали выборы разного уровня. Граждане голосуют за губернаторов, представителей местных парламентов и органов самоуправления. В столице выборы продлятся с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября. На выборах доступно электронное голосование как на elec.mos.ru, так и на всех избирательных участках Москвы, где находятся терминалы.

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