Ковальчук при Харламове нахваливала другого мужчину

Актриса расточала комплименты

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук вышли в свет после свадьбы, которую сыграли несколько недель назад. Журналисты немедленно завалили новоиспеченных супругов вопросами. Вначале они поинтересовались у Катерины, как ей работалось со скандально известным актером Никитой Кологривым. Актриса осыпала коллегу комплиментами.

"С ним работалось прекрасно: легко, комфортно. Никита придумывал множество идей на съемочной площадке. Он всегда генерирует энергию, просто бешеное количество. Не знаю, откуда — меня всегда это удивляет. Он пел песни между дублями, он разряжал обстановку. Мы разбирали роль между дублями. Он прекрасный партнер", - высказалась Ковальчук.

Затем паре пришлось отвечать на личные вопросы. Харламов признался, что они с супругой работают над пополнением в семействе. А Ковальчук подчеркнула, что для нее семья стоит на первом месте, и если встанет такой выбор, работа или семья, она выберет второе. "Дети — это прекрасно: чем больше — тем лучше", - отметила Катерина.

Досталось несколько приятных слов от Ковальчук и Харламову. Актриса призналась, что ей в нем "все нравится".

"Он прекрасный: добрый, щедрый, самый умный человек, талантливый от бога, - рассказывала жена. - А вообще я люблю его любым, тем более мы все разные: у нас у каждого свои привычки, и у меня тоже", - разоткровенничалась актриса в беседе с "МК".

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