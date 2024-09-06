Евгений Миронов появился на публике после операции

Артист перенес хирургическое вмешательство еще летом

Евгений Миронов впервые предстал на публике после того, как в Сети распространилась новость о том, что ему была сделана операция на позвоночнике. Он появился в Театре Наций, в котором является художественным руководителем. Артист подтвердил, что чувствует себя хорошо. Пресс-секретарь театра Максим Андрианов сообщил, что операция была сделана летом и никак не отразилась на работе Миронова. По его словам, "никто даже не заметил", передает NEWS.ru.

Отметим, что Евгений Миронов не скрывал, что имел проблемы со спиной. Одно время он даже жаловался, что у него немеет и отнимается рука. Артист прибегал к разным средствам купировать боль, но ничего не помогало.

Мало кто знает, что в дошкольном возрасте Евгений Миронов страдал от туберкулеза кости, не мог передвигаться без костылей, сообщает "КП". Тогда даже стоял вопрос, сможет ли будущий актер ходить.

"Мне было шесть лет… Я находился в Евпатории и целый год был оторван от семьи. Мне там было очень плохо… Приехала мама, был консилиум врачей… Помню, как она поворачивает голову, а я иду без костылей и знаю, что утром мы улетам в Москву домой. Это было такое счастье!" — рассказывал Миронов.

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