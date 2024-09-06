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Евгений Миронов появился на публике после операции

19:13
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Артист перенес хирургическое вмешательство еще летом

Евгений Миронов впервые предстал на публике после того, как в Сети распространилась новость о том, что ему была сделана операция на позвоночнике. Он появился в Театре Наций, в котором является художественным руководителем. Артист подтвердил, что чувствует себя хорошо. Пресс-секретарь театра Максим Андрианов сообщил, что операция была сделана летом и никак не отразилась на работе Миронова. По его словам, "никто даже не заметил", передает NEWS.ru.
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Отметим, что Евгений Миронов не скрывал, что имел проблемы со спиной. Одно время он даже жаловался, что у него немеет и отнимается рука. Артист прибегал к разным средствам купировать боль, но ничего не помогало.

Мало кто знает, что в дошкольном возрасте Евгений Миронов страдал от туберкулеза кости, не мог передвигаться без костылей, сообщает "КП". Тогда даже стоял вопрос, сможет ли будущий актер ходить.

"Мне было шесть лет… Я находился в Евпатории и целый год был оторван от семьи. Мне там было очень плохо… Приехала мама, был консилиум врачей… Помню, как она поворачивает голову, а я иду без костылей и знаю, что утром мы улетам в Москву домой. Это было такое счастье!" — рассказывал Миронов.

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