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Владимир Машков дистанционно проголосовал на выборах в МГД

19:36
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Артист в это время находится в Кузбассе

Директор театра "Современник" и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Мосгордуму.

Прославленный артист обратился к общественности с призывом исполнить свой гражданский долг. Сам актер сообщил, что будет голосовать дистанционно, потому что в настоящее время он находится в Кузбассе, где проводит очередные отборы в театральную школу Олега Табакова.

При этом, рассказал Владимир Машков, туда он прибыл буквально со съемочной площадки из Бреста, где идет работа над фильмом "В списках не значился" по произведению Бориса Васильева.

"Предлагаю всем москвичам, кто находится в командировке или отпуске, а также тем, у кого нет времени на посещение избирательного участка, воспользоваться системой электронного голосования – это удобно, быстро и надежно", - призвал граждан Машков.

Напомним, в России сегодня, 6 сентября, стартовали выборы разного уровня. Граждане голосуют за губернаторов, представителей местных парламентов и органов самоуправления - в том числе в нескольких приграничных регионах. В столице выбирают депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах.

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