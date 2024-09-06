"Миллион призов": 7 сентября пройдет первый розыгрыш для проголосовавших онлайн

Названы граждане, которые гарантированно получат призовые баллы

В нем примут участие жители столицы, выбравшие электронный формат голосования на выборах. Призы разыграют среди избирателей, которые воспользовались электронным терминалом на избирательном участке или специальной страницей elec.mos.ru до 20:00 6 сентября.

Участники основного розыгрыша могут претендовать на одну, три или пять тысяч призовых баллов. Всего пройдет три розыгрыша 7, 8 и 9 сентября. Кроме того будет розыгрыш дополнительных призов, в числе которых скидки в размере 15 тысяч баллов. Узнать результаты можно будет, авторизовавшись на странице акции.

Гарантированные призы получат те, кто голосует онлайн впервые, а также горожане старше 60 лет. Им начислят по тысяче призовых баллов.

Победителям розыгрышей поступит сообщение на мобильный телефон или иное уведомление, предусмотренное порядком проведения акции, с уникальным кодом участника, который необходимо активировать до 30 сентября на сайте программы.

Призовые баллы можно обменять на скидки в магазинах, аптеках, кафе и ресторанах, билеты в столичные музеи и театры, а также направить на благотворительность.

Отметим, что акция программы "Миллион призов" много лет помогает развивать благотворительность и привлекать людей к активному участию в общественной жизни. В этом году акция будет проводиться уже в десятый раз. Кроме того сайт "Миллион призов" совместно с благотворительным фондом "Народный фронт. Все для победы!" продолжает сбор средств. Так, чуть больше недели потребовалось, чтобы собрать 14 миллионов рублей.

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