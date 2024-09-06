Оставшуюся без жилья и денег Ларису Долину могли загипнотизировать

Специалист прокомментировал ситуацию

В результате хитроумной мошеннической схемы Лариса Долина осталась без элитной квартиры в центре Москвы и более 100 миллионов рублей. Говорят, преступники "обрабатывали" певицу аж с весны, и теперь пользователи Сети недоумевают, как многоопытная артистка могла так долго "сидеть на крючке" у мошенников. Кто-то даже предположил, что Лариса Долина могла попасть под тотальный гипноз. Эту версию прокомментировал иллюзионист Серж Кулаков.

Для начала он разделил гипноз на две группы: тот, которым, собственно, пользуются иллюзионисты, и медицинский.

"Если мы говорим про иллюзионистов, то чаще всего они используют такой психологический трюк, заставляя зрителей наблюдать за определенным предметом или человеком, пока в другом месте происходит сам фокус... Такие трюки, основанные на психологических воздействиях на человека, довольно опасны для психики, потому что некоторые особо впечатлительные зрители могут так растрогаться, что получат психологическую травму - это мы даже обсуждали с психологом. К таким эмоциональным всплескам чаще всего склонны женщины", - отметил иллюзионист.

Он не исключает, что на Долину применили медицинский гипноз. "Я склонен верить, что аферисты просто мастерски владеют механизмами внушения, которые в том числе используются и в терапевтическом гипнозе. Они умеют управлять вниманием собеседника, также применяют трюки "двойного восприятия" - у жертвы сужается внимание до туннельного, когда человек полностью сфокусирован на разговоре и не может воспользоваться критическим мышлением", - объяснил эксперт.

При этом он не исключил и другого метода воздействия мошенников на жертву. "Могут угрожать, запугивать, торопить, чтобы человек растерялся и принял неверное решение", - перечислил собеседник для "МК".

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