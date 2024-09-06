"Чепуха": Песков отреагировал на обвинения во вмешательстве России в выборы в США

Пресс-секретарь президента прокомментировал информацию

В начале ноября в Америке состоятся президентские выборы. Главные претенденты на пост главы страны - республиканец Дональд Трамп и демократка Камала Харрис. Она заменила в президентской гонке действующего лидера Америки Джо Байдена после его провальных дебатов с оппонентом.

День Х все ближе, мировая пресса все больше обсуждает выборы, появилась даже информация, будто Россия пытается вмешаться. Данные слухи прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он категорически опроверг это.

"Это не первый раз, когда Россию обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Это, конечно, чепуха. Мы не вмешиваемся", - приводит слова Пескова ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что выбирать себе президента — это дело Соединенных Штатов, а дело России — не вмешиваться и наблюдать. При этом Песков не увидел никаких предпосылок к возобновлению российско-американского диалога, независимо от исхода выборов в США.

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