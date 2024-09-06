Рост ВВП России прогнозируют с 2,8% до 3,9%

Ожидания оказались оптимистичнее, чем предполагалось

Минэкономразвития улучшило ожидания по динамике экономики России в 2024 году, прогнозирует ее рост на 3,9% (предыдущий прогноз от апреля предусматривал рост на 2,8%), сообщает "Интерфакс".

Более того, Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП и на 2025-2027 годы - теперь министерство ожидает рост ВВП в 2025 году на 2,5% (2,3% по прогнозу в апреле), в 2026 году - на 2,6% (2,3%), в 2027 году - на 2,8% (2,4%). "Темпы роста экономики в этом году оцениваются нами более оптимистично, чем мы оценивали в апреле. Сейчас мы считаем, что реальный темп роста ВВП в этом году составит порядка 3,9%", - сказал представитель министерства РИА Новостям.

По его словам, экономический рост будет продолжаться на фоне низкой безработицы, "соответственно, мы ожидаем достаточно высоких темпов роста производительности труда - выше исторического диапазона, что возможно, реалистично и что сейчас и происходит".

Ранее Владимир Путин заявил, что российская экономика занимает в настоящее время четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Как отметил глава государства, инфляция в России имеет тенденцию к снижению, хотя до этого превысила 9%.

Между тем Центробанк оценил риски возникновения нового экономического кризиса в мире. Регулятор заявил, что не предвидит значительного изменения геополитических условий до конца 2027 года или отмены введенных санкций. Это предусмотрено базовым сценарием ЦБ.

В конце июля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет держать ключевую ставку высокой столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели. В случае необходимости она может быть повышена, оснований для снижения ключевой ставки в 2024 году пока нет. Сейчас показатель составляет 18%.

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