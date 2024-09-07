В России стартовал второй день выборов

Высокую явку показывает Курская область

В России проходит второй день голосования на выборах разных уровней. В Москве и ещё 12-ти регионах определяют составы местных парламентов. В 21 одном - выбирают губернаторов.

Самая высокая явка - в приграничной Курской области - 46,9%, с учётом досрочного голосования. Лидером по итогам пятницы стала Кемеровская область, свой выбор там уже сделали более 45% избирателей.

Россияне активно пользуются дистанционным форматом волеизъявления. Дистанционное голосование в этом году доступно в 25 субъектах России. В Республике Алтай, Костромской, Смоленской областях, Коми, Мари Эл, в Чечне оно применяется впервые. В восьми приграничных субъектах из-за ситуации с безопасностью ЦИК разрешил провести голосование досрочно.

В масштабах всей страны существует несколько ступеней контроля за выборами, в том числе на участках работают около 43 тысяч представителей кандидатов и политических партий. А всего наблюдателей - около 170 тысяч.

Вся информация стекается в ситуационный центр. Дополнительно сообщения, которые поступаю, проверяют эксперты. Среди них представители рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

По всей стране в голосовании смогут принять участие более 58 миллионов избирателей. По итогам будет замещено свыше 35 тысяч мандатов и выборных должностей. Закончатся выборы в воскресенье в 21час по московскому времени, когда закроются избирательные участки в самом западном регионе страны - Калининградской области.

Пётр Вершинин, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram