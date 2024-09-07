Спас сослуживцев: всё о подвиге ефрейтора Зейтуняна

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения СВО. Ефрейтор Руслан Зейтунян, неоднократно находясь на линии боевого соприкосновения под постоянными обстрелами противника и разрывами кассетных боеприпасов, оказывал первую и неотложную помощь раненым военнослужащим и эвакуировал их в безопасный район. Самоотверженные действия и профессиональные навыки ефрейтора Зейтуняна сохранили жизни и здоровье более 80 наших бойцов.

Группа подполковника Олега Орехова готовилась к штурму хорошо укреплённого опорного пункта противника для дальнейшего наступления на важном тактическом направлении. Изучив условия местности, Олег разделил группу на две части и внезапно атаковал боевиков с фланга.

Враг понёс серьёзные потери, сложил оружие и сдался в плен. Смелые и решительные действия подполковника Олега Орехова, а также мужество и героизм его подчинённых позволили завладеть важным опорным пунктом и продолжить наступление на данном направлении, сообщает "ТВ Центр".

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