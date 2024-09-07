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Армия России уверенно наступает в зоне спецоперации

09:42
  • суббота
  • 07 сентября 2024

Противник покидает позиции

Активное наступление на боевиков ВСУ ведут наши военные в зоне проведения СВО. Подразделения группировки "Центр" освободили от неонацистов село Журавка в ДНР. За сутки отражены семь вражеских контратак. Потери ВСУ только на этом направлении составили более пятисот военнослужащих. 

Уверенно теснят врага по всей линии боевого соприкосновения экипажи танков Т-72. В районе Времьевского выступа боевые задачи выполняют военнослужащие из Приморья и Бурятии. Под плотным огнём неприятеля танкисты прокладывают путь штурмовикам, уничтожают скопление бронетехники ВСУ и склады с боеприпасами, одинаково эффективно работая, как прямой наводкой, так и с закрытых позиций, сообщает "ТВ Центр".

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