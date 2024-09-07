Более тысячи мероприятий пройдут в Москве в День города

Главной площадкой стала ВДНХ

Москва отмечает 877 годовщину со дня основания. В честь знаменательного события в эти выходные в столице пройдут более тысячи мероприятий: парад трамваев и выставка ретротехники, световые шоу и выступления музыкальных коллективов, многочисленные ярмарки и спортивные турниры. Тематические площадки организованы во всех округах. В городских парках проводят мастер-классы, конкурсы и экскурсии для детей и взрослых.

Масштабная программа подготовлена на ВДНХ, где завершает работу грандиозный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Главная выставка страны на время превратилась в мини-версию столицы. Гости могут увидеть знаковые места города, посетить интересные лекции, кинопоказы и спектакли.

Гостей приглашают сразу на несколько тематических экскурсий. Сегодня в центре "Космонавтика и авиация" расскажут о космических городах России. А завтра две экскурсии – "Москва космическая" и "Москва - Святой Руси и сердце, и глава!".

Также на ВДНХ проходят мастер-классы "Открытка ко Дню города", а в павильоне "Макет Москвы" прошёл первый сеанс нового светотехнического шоу, посвящённого празднику. Оно будет транслироваться каждые полчаса.

На Тверском бульваре гости смогут оценить работы участников и финалистов конкурса на лучшие арт-объекты граффити. Неподалеку, на Тверской площади фестиваль "Московское чаепитие" приглашает попробовать всевозможные вариации ледяного чая, а также познакомиться с чайной культурой на лекциях и мастер-классах.

На Манежной площади завершается гастрономический конкурс. В нём принимают участие повара из 40 ресторанов со всей страны. Они проводят мастер-классы по приготовлению блюд, созданных из продуктов отечественного производства. Здесь же можно и продегустировать. Все конкурсные блюда стоят 300 рублей. Итоги гастроконкурса подведут завтра, выбрав лучшее блюдо Москвы.

В саду "Эрмитаж" в 11-й раз проходит театральный марш. В течение целого дня зрители смогут окунуться в мир искусства. Спектакли представят ведущие московские театры. Репертуар подбирался, исходя из предпочтений зрителей разных поколений и интересов.

В Парке Горького 7 и 8 сентября можно проверить свои знания о столице, став участником тематического квеста "Места Москвы". А в парке искусств "Музеон" - насыщенная музыкальная программа, а также чемпионат по сёрфингу на искусственной волне с участием 80 профессионалов и мастер-классы по тюнингу и ремонту мотоциклов.

В парке "Зарядье" запланирован джазовый концерт маэстро Игоря Бутмана и его коллектива. Также гостям покажут мюзикл о Москве. А в Сколково - световое шоу. Художники представят свое видение столицы будущего, применяя цифровые и мультимедийные техники в проекции на здание "Гиперкуб".

День города пройдет без праздничных салютов и фейерверков. Но то, что выходные будут насыщенными и интересными, сомнений нет. Москвичей и гостей столицы ожидает рекордное число мероприятий - более трёх тысяч.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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