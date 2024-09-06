Более 1 млн 800 тыс. москвичей проголосовали на выборах в Мосгордуму

Подведены первые итоги

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова подвела итоги первого дня голосования: всего выдано бюллетеней по выборам депутатов Мосгордумы восьмого созыва – 1 млн 835 тыс. 87. Из них бумагой – 60 тыс. 447.

Кроме того она напомнила, что помимо кампаний по выборам депутатов в Мосгордуму, идет муниципальная кампания в восьми округах ТиНАО и одни муниципальные выборы в Куркино.

"Озвучу цифры по муниципальным кампаниям. Всего выдано 124 тыс. 737 бюллетеней, из них бумажных – 2 тыс. 99", – сказала Ольга Кириллова.

Напомним, что столичные парламентарии избираются на пять лет. Депутаты участвуют в разработке законов, которые сделают жизнь москвичей комфортнее. А это все сферы жизни горожан: благоустройство столицы, образование, здравоохранение и другие.

Муниципальные депутаты тоже выбираются на аналогичный срок - до пяти лет. В течение этого времени они регулярно встречаются с жителями и обсуждают, как сделать жизнь в районе комфортнее, а затем доносят пожелания горожан до руководства учреждений. Кроме того, депутаты выдвигают законодательные инициативы.

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