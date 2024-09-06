ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 1 млн 800 тыс. москвичей проголосовали на выборах в Мосгордуму

21:18
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Подведены первые итоги

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова подвела итоги первого дня голосования:  всего выдано бюллетеней по выборам депутатов Мосгордумы восьмого созыва – 1 млн 835 тыс. 87. Из них бумагой – 60 тыс. 447.

Кроме того она напомнила, что помимо кампаний по выборам депутатов в Мосгордуму, идет муниципальная кампания в восьми округах ТиНАО и одни муниципальные выборы в Куркино.

"Озвучу цифры по муниципальным кампаниям. Всего выдано 124 тыс. 737 бюллетеней, из них бумажных – 2 тыс. 99", – сказала Ольга Кириллова.

Напомним, что столичные парламентарии избираются на пять лет. Депутаты участвуют в разработке законов, которые сделают жизнь москвичей комфортнее. А это все сферы жизни горожан: благоустройство столицы, образование, здравоохранение и другие.

Муниципальные депутаты тоже выбираются на аналогичный срок - до пяти лет. В течение этого времени они регулярно встречаются с жителями и обсуждают, как сделать жизнь в районе комфортнее, а затем доносят пожелания горожан до руководства учреждений. Кроме того, депутаты выдвигают законодательные инициативы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Голосование на выборах
Голосование на выборах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.