Проскурякова рассказала о беременности

Певица появилась на публике с внушительным животом

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев выступили в рамках конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи. Артистка мгновенно привлекла внимание общественности своим видом. Интернет-пользователи обратили внимание на большой цветок на животе Проскуряковой и сделали вывод, что певица ждет второго ребенка. Однако супруга Игоря Николаева поспешила развеять слухи. Она сообщила, что не беременна.

"Просто я не худая и никогда не была худой. Все люди разные. Я – такая, ничего с этим не поделать. Может, только если пластическую операцию сделать. Но я не хочу. Принимаю себя такой, какая есть", - заявила Юлия Проскурякова Prozvezd.info.

Напомним, что у пары подрастает дочь Вероника. Девочка появилась на свет в 2015 году. Юлия Проскурякова тщательно скрывала свою беременность вплоть до родов. На время она ушла в тень, перестав появляться на светских мероприятиях и приостановив работу.

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