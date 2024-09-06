ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Проскурякова рассказала о беременности

21:47
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Певица появилась на публике с внушительным животом

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев выступили в рамках конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи. Артистка мгновенно привлекла внимание общественности своим видом. Интернет-пользователи обратили внимание на большой цветок на животе Проскуряковой и сделали вывод, что певица ждет второго ребенка. Однако супруга Игоря Николаева поспешила развеять слухи. Она сообщила, что не беременна.

"Просто я не худая и никогда не была худой. Все люди разные. Я – такая, ничего с этим не поделать. Может, только если пластическую операцию сделать. Но я не хочу. Принимаю себя такой, какая есть", - заявила Юлия Проскурякова Prozvezd.info.

Напомним, что у пары подрастает дочь Вероника. Девочка появилась на свет в 2015 году. Юлия Проскурякова тщательно скрывала свою беременность вплоть до родов. На время она ушла в тень, перестав появляться на светских мероприятиях и приостановив работу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.