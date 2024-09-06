Rutube спасают после сильнейшей атаки

Специалисты прикладывают все усилия

Пользователи в России пожаловались на проблемы в работе сервиса для просмотра видео Rutube. Согласно данным сервиса "Сбой.рф", к 20.55 мск жалоб зафиксировано больше тысячи. Официальные представители прокомментировали жалобы. В телеграм-канале они объяснили это сильнейшей атакой.

"Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года. В данный момент наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга", - рассказали в официальном сообщении.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что направил письмо администрации App Store с требованиями снять все наложенные ограничения с Rutube и объяснить удаление приложения из магазина.

Напомним, онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео Rutube был создан в 2006 году. Самые популярные форматы, представленные на платформе - развлекательные шоу, онлайн-трансляции, стриминговые эфиры ТВ-каналов, блоги, мастер-классы, телепередачи, кино и сериалы.

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