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Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму

19:40
  • пятница
  • 06 сентября 2024

Сообщает пресс-служба Кремля

Владимир Путин дистанционно проголосовал на выборах депутатов в Мосгордуму, сообщила пресс-служба Кремля.

"8 сентября в России - единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня. Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране, а сегодня это особенно важно", - сказал глава государства.

Проголосовать онлайн на выборах в МГД можно до 20:00 8 сентября. Участки работают в пятницу и в выходные с 8:00 до 20:00

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Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
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