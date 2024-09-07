ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При стрельбе в школе Джоппатауна погиб подросток

02:23
  • суббота
  • 07 сентября 2024

16-летний подросток застрелил одноклассника в первый день учёбы во время ссоры

При стрельбе в школе Джоппатауна погиб подросток. Об этом в субботу, 7 сентября, пишет ABC.

Предположительно, 16-летний подросток застрелил одноклассника в первый день учёбы во время ссоры. Раненного подростка доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений. 

Стрелок покинул школу и скрылся в близлежащих домах, но в течение нескольких минут был задержан. Два дня назад произошла стрельба в одной из школ Джорджии, где ранения получили 30 человек.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.