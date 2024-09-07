16-летний подросток застрелил одноклассника в первый день учёбы во время ссоры

При стрельбе в школе Джоппатауна погиб подросток. Об этом в субботу, 7 сентября, пишет ABC.

Предположительно, 16-летний подросток застрелил одноклассника в первый день учёбы во время ссоры. Раненного подростка доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений.

Стрелок покинул школу и скрылся в близлежащих домах, но в течение нескольких минут был задержан. Два дня назад произошла стрельба в одной из школ Джорджии, где ранения получили 30 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram