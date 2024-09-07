Матч сборных России и Таиланда по футболу отменён из-за тайфуна "Яги"

Ураганный ветер с корнями вырывал деревья

По меньшей мере, два человека стали жертвами мощного тайфуна "Яги", который обрушился на юг Китая и Вьетнам. Тайфун уже назвали самым сильным ураганом в Азии в этом году. Порывы ветра со скоростью до 240 километров в час с лёгкостью переворачивали автомобили и сносили крыши.

Ураган оставил за собой сотни вырванных с корнем деревьев, а проливные дожди вызвали массовые отключения электроэнергии. Приостановлена работа предприятий, отменены авиарейсы.

Во Вьетнаме пришлось отменить матч сборных России и Таиланда по футболу из-за обрушившегося на страну тайфуна, сообщил Российский футбольный союз.

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