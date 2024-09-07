Общественный штаб: Второй день выборов начался штатно

Жители столицы выбирают депутатов Мосгордумы

Второй день выборов в Москве начался штатно, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Избирательные участки снова открыты, онлайн-голосование продолжалось всю ночь. Все наблюдатели находятся на своих местах.

6-8 сентября в России проходят выборы различного уровня. В 21 регионе выбирают губернаторов, в 13 субъектах проходят выборы законодательных органов власти, в трёх регионах — довыборы в Госдуму. В столице выбирают депутатов Мосгордумы и муниципальных образований в девяти округах. В 25-ти регионах есть возможность дистанционного голосования.

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